Correios lançam selos de Ziraldo para o Natal

A coleção de selos natalinos em homenagem a Ziraldo já está disponível em Ipanema. A pedido do Instituto Ziraldo, a série especial lançada pelos Correios pode ser encontrada exclusivamente na agência da Praça General Osório. São quatro selos no valor de R$ 2,55, que reúnem desenhos do artista (falecido em abril) em diferentes épocas.



O primeiro traz um Papai Noel retratado nos anos 1970 que, segundo o próprio Ziraldo, é o desenho “mais solto e bem resolvido” que ele já fez do Bom Velhinho. Outro selo reproduz a capa da revista “A Turma do Pererê” de 1975, adaptada para o Natal de 2024. O terceiro selo apresenta a ideia, feita a lápis de cor, do Menino Maluquinho para um Natal do fim dos anos 1990. O último exibe um desenho original criado para o cartaz da 41ª Feira da Providência, de 2001.



A agência de Ipanema disponibilizou 250 folhas com 16 selos cada, trazendo a série com imagens garimpadas no acervo do Instituto Ziraldo.



Desenhos de Ziraldo dão vida a selos dos Correios Foto: reprodução

Pré-Carnaval em Santa Teresa



Camisa do bloco Mistura de Santa Foto: divulgação

Neste sábado, 7 de dezembro, o Mistura de Santa, bloco do charmoso bairro de Santa Teresa, lança sua camiseta em homenagem ao samba. O nome do ritmo preferido dos cariocas estampado em letras coloridas, ilustra a peça criada pelo artista gráfico Luiz de França, o Zod, que também destaca o bonde, tradicional meio de transporte do bairro.



Como diz a letra que será cantada pelos foliões no carnaval de 2025, “Samba é resistência e reinvenção”. Como não podia deixar de ser, o lançamento da camiseta será com uma roda de samba, a partir das 17h, no Solar do Mirante (rua Leopoldo Fróes, 163 – Santa Teresa), com entrada gratuita.



O passado e o futuro da moeda



Enquanto os cariocas já se preparam para o Carnaval, em São Paulo, discute-se, com seriedade, de hoje até sábado, no Hotel Nacional Inn Jaraguá, no Itaim Bibi, o passado e o futuro da moeda no XXVIII Congresso Brasileiro de Numismática.



Lembra o jornalista Noenio Spinola, ex-editor de Economia e correspondente do JB em Washington, Moscou e Londres, que a primeira moeda de prata totalmente produzida pela Inteligência Artificial (AI) apareceu num país encravado no coração da África.



Como parte do encontro, a Sociedade Brasileira de Numismática abre as portas para quem quiser ver – e se convencer – de que os métodos de troca e meios de pagamento são duas das mais relevantes constâncias na história.



Spinola, um dos palestrantes sobre o novo ciclo das moedas sem face – as criptomoedas – assinala que a primeira moeda totalmente produzida pela AI já está conversando com aquelas que irão aparecer depois, numa prova de que o passado está sussurrando no ouvido do futuro. Quem se inteirar da marcha da história, adverte, terá mais chances de não viver, como disse Goethe, perdido na escuridão.