Clareza de ideias e vigor na emissão: depois da pancada na cabeça, presidente Lula fala ao vivo na cúpula dos Brics e apavora 'cristãos' bolsonaristas que torcem por sua morte

Por Jornal do Brasil

Publicado em 23/10/2024 às 07:40

Alterado em 23/10/2024 às 08:21

O presidente Lula falou ao vivo, na manhã desta quarta-feira (23), mais precisamente, às 7h30, na cúpula dos Brics, que reúne lideranças mundiais nos domínios de Vladimir Putin, em Kazan, Rússia.

Um verdadeiro banho de água fria nos "cristãos" bolsonaristas que vivem pregando sua morte nas redes sociais, sobretudo no antro pornográfico que é o ambiente do Elon Musk na internet.

O presidente iniciou sua fala agradecendo o apoio que seus homólogos internacionais "têm estendido à presidência brasileira do G20", "respaldo crucial" para o avanço de iniciativas que diminuem as desigualdades, como a taxação dos super-ricos.

Lula lembrou que tem adotado no Brasil políticas sociais exitosas que podem ser repetidas por países de todo mundo, dando o exemplo da aliança global contra a fome e a pobreza, lançada no G20, que é para ser aderida por várias nações.

Impecavelmente vestido (blazer azul-marinho e camisa branca, sem gravata), o presidente brasileiro enfatizou que os países mais ricos são os maiores responsáveis pela crise climática, por suas amplas emissões de gases da indústria. Ele cobrou os 100 bilhões de dólares anuais (de apoio ao financiamento climático) "prometidos e não cumpridos".

Lula condenou o que chamou de "apartheid no acesso a vacinas e medicamentos, como ocorreu na pandemia". Defendeu a expansão tecnológica e o acesso de todos à inteligência artificial.

Lembrou que os países do Brics foram responsáveis por parcela significativa do crescimento econômico mundial nas últimas décadas, representando 36% do PIB global.

Condenou as guerras em Gaza, na Ucrânia e no Líbano, o que chamou de "insensatez".

No mais, é assistir ao discurso completo no vídeo abaixo.