Equipe do 'Microsoft Start' anda merecendo um 'corretivo' por parte do Bill Gates

...

Publicado em 02/10/2024 às 09:59

Página de notícias publicada na capa do navegador Edge, da Microsoft, a "Microsoft Start", da empresa homônima de propriedade do bilionário Bill Gates, anda merecendo um "corretivo" por parte do magnata que, recentemente, premiou o presidente Lula em Nova York.

Isso porque, com evidente tendência direitista/bolsonarista, a equipe que modera os comentários das notícias publicadas ali tem agido com flagrante censura quando o comentário tem viés de esquerda.

No episódio recente do defeito no avião do Lula, nessa terça (1º), beirou a vergonha, ou até o crime, a quantidade de comentários de torcedores pela morte do presidente que não foram incomodados pelos "moderadores", e estão no ar com seus escritos abjetos até agora. Ao passo que muita gente que contrapôs esse tipo de pensamento asqueroso (de morte ao presidente) teve suas respostas censuradas.

Veja no link abaixo. Printamos alguns comentários, para o caso do pessoal da página deletar o calhamaço depois da repercussão desta notícia. Observe a quantidade de "likes" nos comentários pela morte de Lula.

(A gente "de bem" do "Deus, pátria, família" sempre regurgita gosma verde na torcida pela morte de seus oponentes)

LINK



Reprodução



Reprodução



Reprodução



Reprodução