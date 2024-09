Pesquisa Quaest no Rio é um banho de água fria no bolsonarismo

Por Jornal do Brasil

Eduardo Paes tem 64%, Ramagem, 13%. E mesmo depois da propaganda fake do delegado-espião, que quer fazer crer o eleitor que prefeito tem poder de governador, na segurança pública

Publicado em 12/09/2024

O candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida eleitoral para a prefeitura do Rio de Janeiro com 64% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11).

Em segundo lugar está o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), com 13%, seguido por Tarcísio Motta (PSOL), que registra 4%. Os demais candidatos, Rodrigo Amorim (União Brasil), Marcelo Queiroz (PP), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Panjota (UP) e Carol Sponza (Novo), não ultrapassam 1%, enquanto Henrique Simonard (PCO) não pontuou.

O levantamento também indicou que 6% dos eleitores ainda estão indecisos, enquanto 8% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo.

Em relação à pesquisa anterior, publicada em agosto, o candidato do PSD avançou 4 pontos percentuais. Ramagem também cresceu 4 pontos, firmando-se como o segundo colocado, enquanto Tarcísio Motta apresentou uma queda de um ponto percentual.

No levantamento espontâneo, em que os eleitores não recebem uma lista de candidatos, Paes aparece com 34% das intenções de voto, seguido por Ramagem, com 7%, e Tarcísio Motta, que registra 2%. A porcentagem de eleitores indecisos nesse cenário acumula 52%, enquanto 4% declararam que pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 10 de setembro, entrevistando 1.140 eleitores. O levantamento está registrado no TSE sob o número RJ-05862/2024, com margem de erro de três pontos percentuais e um nível de confiança de 95%.