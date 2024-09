Bolsonaro passou mal e foi para hospital antes do evento na Paulista

Por Jornal do Brasil

Ex-presidente, que estava gripado ('gripezinha' é só quando convém) chegou a falar que não compareceria mais à manifestação, mas foi demovido da ideia por seus conselheiros

Publicado em 09/09/2024 às 09:12

Alterado em 09/09/2024 às 09:12

Bolsonaro comprou nova briga com 'Xandão' Foto: Ansa

Jair Bolsonaro (PL) passou mal e foi levado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no sábado (7), mas deixou a unidade e foi participar da manifestação na Avenida Paulista. Fonte do Informe JB diz que não havia motivo para hospital, pois se tratava de uma gripe, o que deixou transparecer a seus pares que o ex-presidente parecia estar arrependido de comparecer ao comício para abrir fogo contra Alexandre de Moraes, o que todo mundo esperava.

Mesmo sem voz, o ex-presidente caiu na própria teia e teve, sim, de discursar e comprar nova briga com "Xandão", o miistro Alexandre de Moraes, para alegria de malafaias e afins, que babavam de ódio sobre e sob o palanque pago com dízimos dos evangélicos da igreja do seu pastor virulento, o Silas.

O protesto ainda foi impulsionado por Elon Musk, dono do antigo Twitter, que anda com pouca visibilidade no Brasil após o bloqueio da rede social pelo STF.

Vestidos de verde e amarelo e com vários cartazes contra o magistrado, milhares de apoiadores de Bolsonaro compareceram, mas em número bem menor que na mesma data no ano passado.