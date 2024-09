Programa da TV Futura diz pro povo 'parar de tomar no cu'

...

Publicado em 08/09/2024 às 21:27

Alterado em 08/09/2024 às 21:33

Natália Curi, apresentadora do programa "OS CAMINHOS DO DINHEIRO", terminou o programa, nesse sábado (7), dizendo que o "povo pare de tomar no cu", ao sugerir que o eleitor cobre mais de seus representantes no Congresso.

A apresentadora soltou outra "perola" ao comentar o aumento da alíquota dos impostos de medicamentos, que teriam subido para 30%: "o que é um peido para quem está cagado?"

A TV FUTURA é uma instituição educativa que pertence à Fundação Roberto Marinho.

A programação da FUTURA nasceu focada em 3 públicos: crianças, jovens e educadores, e tem patrocinadores grandes bancos e instituições como Fiesp, Firjan e Sebrae.

Resta saber se a direção da TV FUTURA entende como educativa essa linguagem chula...