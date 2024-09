Silvio Almeida, o bom de briga, sempre enfrentou seus oponentes

Publicado em 06/09/2024 às 12:53

Alterado em 06/09/2024 às 14:00

O presidente Lula que coloque sua escovada e grisalha barba de molho, se acha que vai ser fácil se livrar da reação - esperada - pelas acusações de importunação sexual feitas contra o, até então, bravo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Não é de hoje que o ministro enfrenta todos os seus oponentes, e nunca fugiu de briga alguma. Desde muito antes de ser governo. E mesmo depois de empossado no Planalto, em tantas visitas (convocado que foi) ao Congresso, sempre respondeu à altura, olho no olho, sem perder a polidez, todos os celerados e inventivos bolsonaristas, acuando-os - no estilo Dino - e os deixando sem respostas. Estão por aí os parlamentares vulgos "Bananinha" e "Nicole" - só pra lembrar o saudoso dialeto do Twitter- que não deixam este Informe mentir.

Almeida não põe "o galho dentro", como se diz muito nas famosas plateias de camelôs "artistas" do Largo da Carioca, nas cercanias da Cinelândia e do Bola Preta.

Se o núcleo duro do governo acha que Silvio vai pôr a viola no saco, como fez o depauperado da lombar ministro Joaquim Barbosa, alvo de racismo, e que por isso teria antecipado sua aposentadoria no STF, está pra lá de enganado.

O até então ministro tem recolhido provas que o inocentariam das acusações; até gravações de câmeras de restaurantes, onde esteve com a também ministra e acusadora Anielle Franco, teria arquivadas para se defender.

Diz a lei Maria da Penha que apenas o testemunho da agredida basta para encurralar o agressor, mas o governo precisa lançar um olhar minucioso para que tipo de relação teria a irmã da saudosa Marielle com a ONG que divulgou as denúncias nessa quinta-feira (5) - esta mesma ONG que teria ficado incomodada com resultados de licitaçõe$ feitas no ministério do Silvio, como dizem fontes ligadas ao ministro. Se envolve dinheiro público, aí são outros quinhentos...

A ver.

E cá pra nós: custa crer que um homem com a biografia e o histórico de luta do Silvio Almeida, com alcance até internacional - e não porque é parte do governo -, seria tão leviano a esse ponto: importunar sexualmente uma sua "companheira" de luta contra todas as formas de preconceito.

E convenhamos: está na hora de a primeira-dama Janja guardar os seus rompantes para as quatro paredes da suíte presidencial - é muito cedo para tomar partido de quem quer que seja nessa celeuma.

ATUALIZAÇÃO, 13H37

E convenhamos, de novo: ministério divulgando "nota" sobre o caso, para, quem sabe, surfar na visibilidade do caso e mostrar serviço, não cabe. Mesmo que esse ministério seja o das Mulheres. Ministro não comenta denuncia contra ministro, ainda mais porque não totalmente apurada.

Cabe apenas ao gabinete do presidente tecer quaisquer opiniões a respeito neste momento.