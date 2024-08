Mães de Haia: STF decide por permanência de crianças no Brasil

Por Jornal do Brasil

Em votação histórica, a Primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que 3 menores brasileiros não devem deixar o Brasil para residir com o pai na Colômbia

Publicado em 27/08/2024 às 18:10

Alterado em 27/08/2024 às 19:05

A decisão reformou, por 5 X 0, a sentença do Superior Tribunal de Justiça, cujo relator, Gurgel de Faria, contrariando a Convenção de Haia, que exige que os governos signatários protejam o maior interesse do menor, decidiu pelo envio dos menores para a Colômbia, sendo que uma das crianças tem paralisia cerebral. Gurgel decidiu mesmo com laudos dizendo que a criança corria risco de vida.



O advogado do pai, que pedia o envio das crianças, é Antenor Madruga. Em sua exposição no STF, Madruga sugeriu que os ministros estariam sendo "pressionados" para conceder o habeas corpus, sendo repreendido pela ministra Cármen Lúcia e pelo ministro Alexandre de Moraes, que responderam que o Supremo "não julga por pressao".

A advogada dos menores, Nádia de Araújo, que perdeu nas três primeiras instâncias do processo, renunciou a causa, pois afirmou para a família dos menores que "não havia a menor chance de vitória no STF".

Assumiu a causa o dr. Alexandre Serpa Pinto Fairbanks, que, com forte consistência técnica, provou o direito da mãe e das crianças de permanecerem no Brasil, comprovando o equívoco técnico profissional da dra. Nadia de Araujo.