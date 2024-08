O - no mínimo suspeito - contrato do INSS com a Crefisa, para pagar benefícios

Por Jornal do Brasil

Publicado em 19/08/2024 às 13:06

Alterado em 19/08/2024 às 13:26

Leila pereira, dona da Crefisa e do Palmeiras Foto: reprodução

Alguém do governo federal precisa explicar urgentemente por que motivo beneficiários da Previdência Social (auxílios doenças, aposentadorias...) andam recebendo seus valores através dos escritórios de beira de rua da Crefisa, financeira que empresta dinheiro a juros exorbitantes à população.

Afora o fato do constrangimento de se ingressar naqueles recintos próprios de quem procura por "agiotagem" (e ser visto por um vizinho ou amigo naquela situação), a Crefisa, da milionária Leila Pereira, dona do Palmeiras, anda enviando mensagens de voz para os whatsapps dos beneficários, 20 dias antes do pagamento, prometendo antecipar os valores mediante o acréscimo de juros.

Se isto não for crime, é no mínimo suspeito.

Ainda mais porque o governo tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que bem poderiam realizar tal tarefa, e faturar um pouco mais.

E também é perigoso, pois os beneficiários precisam sair da Crefisa carregando dinheiro vivo, pois não se consegue transferir os valores para contas bancárias.

O presidente da INSS, Carlos Luppi, precisa esclarecer para que time torce...