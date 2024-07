Para a Polícia Federal, Claudio Castro é corrupto

Governador do Rio é acusado de recebimento de propina no tempo em que era vice de Wilson Witzel

Publicado em 30/07/2024 às 09:09

Alterado em 30/07/2024 às 10:10

A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pelos crimes de corrupção e peculato. A informação foi divulgada pelo site UOL.

Cláudio Castro é suspeito de envolvimento em esquemas de desvio de dinheiro público em mandatos anteriores, quando ocupava os cargos de vice-governador e vereador na capital fluminense.

As investigações, autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), começaram no ano passado e continuam em andamento.

O indiciamento é um procedimento formal realizado pela autoridade policial, que oficializa a acusação com base em indícios suficientes de autoria e materialidade de ilícitos. Isso significa que, após a análise das provas coletadas, a Polícia Federal considera haver elementos que justificam a continuidade das investigações e o possível prosseguimento para denúncia pelo Ministério Público.

Em dezembro de 2023, a Polícia Federal já havia realizado a Operação Sétimo Mandamento, que teve como alvo Vinícius Sarciá Rocha, irmão de criação de Cláudio Castro. A operação investigou possíveis fraudes em programas assistenciais do estado do Rio de Janeiro e também contou com a autorização do STJ. Rocha também foi indiciado.

A defesa do governador Cláudio Castro ainda não se manifestou sobre o indiciamento. A investigação segue em sigilo. (com Carta Capital)