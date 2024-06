Mulher que interpretou um feto abortado no plenário do Senado foi assessora de senador bolsonarista

Nyedja Cristina Gennari Lima Rodrigues estava lotada no gabinete de Izalci Lucas

Publicado em 18/06/2024 às 09:46

Alterado em 18/06/2024 às 09:50

Durante uma sessão no Senado Federal para debater o projeto de lei sobre o aborto, Nyedja Cristina Gennari Lima Rodrigues realizou uma encenação que simulava a reação de um feto durante um procedimento de aborto. A sessão ocorreu nessa segunda-feira (17) e teve como objetivo discutir o projeto de lei conhecido como "PL do Aborto", que propõe equiparar o aborto em casos de estupro a um homicídio, alterando as condições atuais que permitem o aborto legal nesses casos.

Nyedja Rodrigues, que até maio de 2023 trabalhava no gabinete do senador Izalci Lucas, do Partido Liberal (PL) do Distrito Federal, participou da sessão enquanto ainda era vinculada ao gabinete do parlamentar, recebendo um salário de R$ 7.158, segundo informa o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles. Sua atuação no Senado incluiu falas dramatizadas, onde expressou preocupações e medos como se fosse um feto: “Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto?"

Além de sua função no Senado, Rodrigues é conhecida em Brasília, onde reside desde 1987, como contadora de histórias. Ela se apresenta em diversos eventos, como shows, casamentos e eventos corporativos, utilizando suas habilidades narrativas para engajar o público. Sua performance no Senado foi parte de uma estratégia para influenciar a percepção pública e parlamentar sobre o tema do aborto.

A proposta legislativa em discussão, chamada por críticos de "PL da Gravidez Infantil" ou "PL do Estupro", e por defensores de "PL da Vida", segue sendo um dos tópicos mais polêmicos e divisivos na política brasileira. A atuação de Rodrigues no Senado destacou as intensas emoções e o complexo debate envolvendo a legislação sobre o aborto no Brasil.