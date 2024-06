Gleisi diz que papel de André Ceciliano vai além de ser o indicado por Lula a vice

Encontro organizado por André Ceciliano reuniu, nesta quinta-feira (6), André Lazaroni, Zito, Gleisi e Lindbergh

Publicado em 07/06/2024 às 12:04

Alterado em 07/06/2024 às 12:07

Erra quem pensa que o ex-deputado André Ceciliano (PT), recém-exonerado, a pedido, do cargo de Secretário Nacional de Assuntos Federativos, ficará no Rio apenas coordenando a pré-campanha do filho a prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano — e aguardando o prefeito Eduardo Paes (PSD) decidir se será ou não seu vice nas eleições de outubro.

O ex-presidente da Alerj, que marcou passagem pelo Legislativo fluminense, está animado, e já organizou um encontro, nessa quinta-feira (6), em Brasília, entre a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias, José Camilo Zito (PV), o deputado federal Lindberg Farias e o presidente do PV-RJ, André Lazzaroni.

“André Ceciliano é quem o presidente Lula gostaria de ver como vice do Eduardo Paes, uma decisão que só será tomada mais à frente. Mas sua missão vai além. Inclui o fortalecimento das candidaturas da federação PT-PCdoB-PV e a montagem dos palanques de 2026, com o objetivo de enfrentar o bolsonarismo no estado onde esse movimento de extrema-direita nasceu”, afirmou Gleisi, na sede do PT, em Brasília.

Outra missão de Ceciliano, essa dada pelo presidente Lula, é acompanhar as iniciativas federais no estado. Na próxima segunda-feira, terá um encontro com o presidente municipal do PT, Thiago Santana, para traçar uma agenda de visitas e encontros. Entre as obras com participação da União estão o Anel Viário de Campo Grande, o BRT e as futuras instalações do IFRJ no Complexo do Alemão.

É certa, ainda, a presença de Ceciliano em eventos como a inauguração do Parque de Realengo, previsto para 15 de junho, importante obra para a Zona Oeste feita em um terreno que pertencia ao Exército e que, agora, se transformará num espaço de lazer e convivência para a comunidade.

Deverão ser realizadas, ainda, atividades de prestação de contas do governo Lula no Rio, com encontros com a militância, parlamentares e candidatos, para discutir os avanços e desafios do governo federal no estado. “Vamos fazer política com P maiúsculo”, afirmou Ceciliano.

O presidente municipal do PT, Thiago Santana, disse que a passagem de André por Brasília o credenciou como principal interlocutor entre o estado e o governo federal.

“Com essa nova missão, ele reforça seu compromisso com o desenvolvimento do Rio e com o fortalecimento das bases do PT e da luta contra o bolsonarismo”, disse.