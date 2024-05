Escolha de Sofia no RS: Porto ou Aeroporto

Publicado em 06/05/2024 às 20:50

Alterado em 07/05/2024 às 16:37

O complexo lagunar da Lagoa dos Patos, que recebe as águas do rio Guaíba e dos rios afluentes: Jacuí, o principal, dos Sinos, Caí e Gravataí, deixou a capital e as cidades vizinhas inundadas depois que o Guaíba subiu mais de 5,30 metros, poderia ter um alívio com o aumento da dragagem do estuário da Lagoa dos Patos adiante dos portões do Rio Grande e de Pelotas.



Seria solução de emergência para baixar as águas de vários bairros da capital gaúcha e devolver operacionalidade ao Aeroporto Salgado Filho, cuja inundação cobriu até aviões no pátio. O risco é ser uma escolha de Sofia.



Mesmo com a utilização de várias dragas para ampliar a vazão da lagoa, que poderia escoar as águas do Guaíba para o mar, não seria uma operação fácil. E dependeria de a força do mar não causar um efeito pororoca e invadir o Guaíba com água salgada, ao aumentar o nível da Lagoa dos Patos.



O Porto do Rio Grande, com limite (ainda não comprovado) de 14,5 metros de calado, poderia ser afetado se as águas baixarem muito. Para quebrar a força do mar no estuário da Lagoa dos Patos foram construídos vários molhes para manter o nível do porto e acalmar as ondas. Idem em Pelotas na outra margem.



Literalmente, é uma escolha entre os portos e o aeroporto.



Madonna gerou leilão de diárias em hotéis



Os donos de hotéis, bares e restaurantes da Zona Sul do Rio de Janeiro ainda estão comemorando a explosão de faturamento gerado pela demanda de clientes despertada pelo mega show da cantora Madonna.



Não bastasse a lotação quase completa, que se estendeu aos hotéis do Centro e da Barra da Tijuca, com rescaldo para hotéis de Duque de Caxias, mais usados por caixeiros viajantes, teve dono de hotel de Copacabana que recebeu ofertas surpreendentes de hóspedes. Como reservaram sem saber da vinda de Madonna, para fugir do agito em torno do show, pediram para negociar o cancelamento das reservas.



Quem dá mais?



Espertos, os clientes, sabendo do clima de leilão, por acomodações, já vinham com a proposta de ressarcimento com pelo menos 10% de ágio. E um dos empresários confessou ter fixado o limite de 20% para o ágio.



É que simplesmente passou a negociar as novas reservas com ágios de 40% a 60%.