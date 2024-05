Vídeo: Partido Verde comete crimes ambientais em Niterói

...

Publicado em 02/05/2024 às 17:22

Alterado em 02/05/2024 às 17:22

É digno de ação judicial o que os "ambientalistas do fumacê" de Niterói (a secretaria do Meio Ambiente é comandada pelo Partido Verde, pasme) têm feito com as árvores da cidade. À guisa de proteger fios da rede elétrica, eles ARRANCAM AS FRONDOSAS inteiramente, em vez de cortar os galhos.



Por conta de eventuais calçadas estarem desniveladas (o que acontece em quase toda a cidade, na Rua Geraldo Martins, por exemplo, tem aos montes) por raízes rebeldes, mesmo em pontos que não põem em risco a população (como esta do vídeo, rente ao meio-fio, guardada por mesas de uma pizzaria, ou seja, distante de transeuntes), eles derrubam as árvores, cortando-as rente ao chão, com uma "raiva" inadmissível do verde. E mais: nenhum técnico acompanha o serviço que é feito por operários incapazes de distinguir um pé de limão de um pé de algodão (fazendo o trabalho deles, não são culpados...).



O prefeito Axel Grael, marionete do antecessor que quer ser futuro, Rodrigo Neves - chamado de "chefe" por um empreiteiro corrupto, relações perigosas que culminaram em longa temporada na prisão - parece preocupado em gastar milhões com cubos de concreto, enchendo a cidade destes.

Moradores e condomínios da outrora "cidade sorriso" precisam se revoltar contra esse absurdo CRIME AMBIENTAL.

Vídeos