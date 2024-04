Quaest faz a linha Paraná Pesquisas, vai a estados bolsonaristas para dizer que popularidade de Lula está baixa

Só falta alguém anunciar que apanhado foi contratado pelo PL

Publicado em 11/04/2024 às 18:45

Alterado em 11/04/2024 às 18:45

Quinta-feira amanheceu em polvorosa com o resultado de uma "pesquisa" feita pelo Quaest tentando tirar o foco dos deputados da bancada da milícia, que na quarta quiseram livrar da cadeia um dos acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco.

Sem chance.

A bancada da milícia terá de conviver com a pecha de "bandido bom é meu amigo" por longo tempo.

Pois a "pesquisa" da Quaest foi a São Paulo, Minas, Paraná e Goiás para dizer que os governadores desses estados, bolsonaristas de carteirinha e integrantes também da bancada da milícia, estão melhor avaliados que o presidente Lula.

Novidade.

Você já foi à Bahia, Quaest? Então vá.

Diz a Quaest: Zema, o beira-analfabeto, tem 62% de aprovação; Tarcísio, o comandante da Polícia Militar gatinha com donos de Porsches e leoa com pretos e pobres da periferia, teria igual número; Caiado, que foi ter com o genocida Netanyahu, e posou sorrindo ao lado do homem que mais mata no mundo, teria 86% de aprovação; e Ratinho Jr., filho do apresentador acusado de racismo no SBT, mandachuva na terra do Sergio Moro, chegaria a 79%.

Acrescenta a "pesquisa": Lula tem popularidade pior que esses governadores em suas casas, e os próprios líderes bolsonaristas teriam cacife para disputar a Presidência, como se um estado só tivesse o poder de eleger um presidente da República.

"O levantamento foi feito entre os dias 4 e 7 de abril e teve como público-alvo eleitores a partir de 16 anos. Foram entrevistados 1.656 eleitores em São Paulo, 1.506 em Minas, 1.121 no Paraná e 1.127 em Goiás. As margens de erro são de 2,4 pontos porcentuais em São Paulo, 2,5 em Minas, 2,9 no Paraná e 2,9 em Goiás. O nível de confiança é de 95%."

Isso é o que diz a Quaest.