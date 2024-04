Bolsonaro volta a mostrar desespero sobre prisão e diz que vai 'atirar para matar' caso seja detido

Ex-presidente repete que irá reagir com violência extrema, caso seja preso

Jair Bolsonaro voltou a repetir que irá reagir com violência extrema caso seja detido, repetindo o que já disse a um ministro do Supremo, no primeiro fim de semana de agosto, numa conversa no Palácio da Alvorada: “Eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso. Prefiro morrer”, afirmou Bolsonaro na época.

Desta vez, de acordo com o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no Metrópoles, o gesto se repete com mais intensidade. “Agora, Bolsonaro voltou a falar em ‘atirar para matar', numa conversa recente com um deputado de seu partido”. (com Brasil 247)