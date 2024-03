De Moraes a Bolsonaro: 48 horas para explicar 'fuga' à Hungria; 'com ou sem algemas?'- pergunta internauta

...

Publicado em 26/03/2024 às 05:52

Alterado em 26/03/2024 às 10:40

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique sua ida à embaixada da Hungria, em Brasília, no dia 8 de fevereiro de 2023, depois de ter apreendido seu passaporte pela Polícia Federal (PF).



O documento foi retirado do ex-presidente durante diligência da Operação Véritas, que apura tentativa de golpe de Estado; nesta segunda o The New York Times noticiou com imagens que o ex-presidente brasileiro e seus guarda-costas foram vistos na missão diplomática húngara, o que nem a Polícia Federal sabia - ou fingia que não sabia, pois deveria saber e estar 'na cola' do ex-presidente. Ou será que há bolsonaristas infiltrados na PF? A ver.



O embaixador da Hungria, Miklos Halmai, foi chamado ao Itamaraty para dar esclarecimentos a respeito da hospedagem de Bolsonaro no local. A assessoria do Ministério das Relações Exteriores confirmou que ele foi recebido pela secretária de Europa e América do Norte, a embaixadora Maria Luísa Escorel.

"Não vou negar que estive na embaixada, sim. Não direi onde mais estive. Sou amigo de chefes de alguns Estados, eles estão preocupados. Converso com eles sobre assuntos de interesse do nosso país", afirmou Bolsonaro ao portal Metrópoles, um Bolsonaro pouco afeito ao trabalho quando tinha mandato, e muito trabalhador agora que está desempregado, como se pode perceber.

"Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Com ou sem algemas?", pergunta um internauta do Twitter ("x" lembra coisa falida de Eike Batista). (com Sputnik Brasil)