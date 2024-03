Rivaldo Barbosa, preso neste domingo com os irmãos Brazão, pela morte da Marielle Franco, foi escolhido Chefe da Polícia Civil pelo interventor Braga Neto

À época da ascensão do Barbosa, o Rio de Janeiro estava sob intervenção do governo federal (Bolsonaro) na área de Segurança Pública

Publicado em 24/03/2024 às 07:02

Alterado em 24/03/2024 às 11:59

Foram presos neste domingo os já aventados partícipes/mandantes do cruel assassinato da combativa Marielle Franco: Domingos e Chiquinho Brazão, da família de milicianos que chegou ao - pasme - TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO (!!!!!!!), com todas as letras garrafais que a vexaminosa informação merece. (e vexaminosa para a política e a justiça fluminenses)

O que muita gente não sabe, ou não se recorda, é que o terceiro elemento da prisão de hoje, o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, tem ligação estreita com o bolsonarismo, pois foi catapultado a Chefe da Polícia Civil pelo então homem de confiança (e candidato a vice-presidente) de Bolsonaro, Walter Braga Neto, que à época fora nomeado interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro pelo presidente.

Detalhe importante: a nomeação aconteceu UM DIA ANTES do fuzilamento da Marielle nas ruas do Rio.

Conforme se publicou à época nos meios de comunicação, em sua posse na chefia Rivaldo, como todo "bom" bolsonarista do "pátria, Deus, família, honestidade", prometeu "combater a corrupção e o crime organizado". Não demorou muito para ser acusado de levar R$ 400 mil reais, sabe-se lá de quem, "para atrapalhar as investigações do assassinato da Marielle", conforme revelou grampo telefônico à época do início das investigações.

“Combater a corrupção é uma das minhas prioridades. Por isso, precisamos investir e fortalecer a inteligência para atuar em lavagem de dinheiro”, disse o delegado em seu discurso de posse.

É puro suco do bolsonarismo!

“Nós temos um foco. Qual é o foco? Restabelecer e trazer a tranquilidade à sociedade carioca e faremos isso com empenho de todo nosso trabalho”, completou o nobre policial.

PS. Precisou o "Xandão" aparecer para pôr ordem nessa casa.