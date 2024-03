Após dopar, estuprar e manter criança em cativeiro, autor é solto em audiência de custódia, em SC

Por Jornal do Brasil

A população ficou revoltada após o indivíduo ser liberado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina precisa se pronunciar, urgente! Cadê o corregedor nacional de Justiça?

22/03/2024

Fotos desfocadas do agressor e da menina estuprada Fotos: reproduções

Após uma audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (21), um homem de 23 anos, acusado de abordar, sequestrar, dopar e estuprar uma criança de 12 anos, chocou a população ao ser liberado com o uso de tornozeleira eletrônica.

O crime terrível ocorreu quando a menina saiu para passear com seu cachorro na Rua Elizabet Rech, no bairro Paranaguamirim, em Joinville. Câmeras de monitoramento registraram o momento da abordagem, enquanto a jovem estava com seu animal de estimação.

A comunidade local ficou indignada com a liberação do acusado, cuja identidade não foi divulgada. Ele foi ordenado a manter distância da vítima e não se aproximar a menos de 100 metros de sua residência.

O desaparecimento da menina, que costumava levar o cachorro da família para passear regularmente, alarmou seus familiares. Após não retornar no tempo esperado, eles acionaram a polícia, que registrou o boletim de ocorrência.

Desesperados em busca de pistas, os familiares começaram a procurar por conta própria. As imagens de residências com monitoramento revelaram o momento em que a menina estava com um homem, levando a uma intensa busca pela sua localização.

Com a ajuda de amigos, a família identificou o homem, que trabalhava em um estabelecimento comercial próximo. As autoridades foram alertadas e, após uma rápida investigação, o indivíduo e a menina foram encontrados em sua residência, onde ela estava seminua e dopada.

O suspeito, com histórico policial por tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Militar, confessando o crime posteriormente.

A criança foi encaminhada para atendimento hospitalar, onde recebeu os cuidados médicos necessários e realizou exames para avaliar sua saúde.

A revolta da família e da população local foi evidente diante da liberação do homem, mesmo com seu histórico criminal extenso, após a audiência de custódia. O uso de tornozeleira eletrônica e a ordem de manter distância da vítima e de sua residência não foram suficientes para acalmar a revolta da população.