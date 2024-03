Vídeo: Ricardo Boechat comenta sobre a 'carnificina na Faixa de Gaza'

A internet tem o mérito de permitir redescobertas - algumas memoráveis, feito esta. Vídeo de 2018. No ano seguinte, ele morreria prematuramente em um acidente aéreo em São Paulo

Publicado em 05/03/2024 às 11:30

Alterado em 05/03/2024 às 11:43

O inesquecível e necessário jornalista Ricardo Boechat fotografado na redação do JORNAL DO BRASIL, da qual foi diretor por longos anos José Patrício/AE