Padaria Ipanema fica; com estilo paulista

16/01/2024

Alterado em 16/01/2024

A matéria sobre o fim da mais que centenária Confeitaria e Lanchonete Ipanema, a popular Padaria Ipanema, mesmo com as devidas atualizações no dia seguinte, dando conta de que uma nova proposta de Antônio Rodrigues, dono da Rede de Botequins Belmonte, foi aceita pelos irmãos que dividem o controle da padaria com mais um sócio, deu tanta repercussão nacional, que o Informe JB precisa dar um ponto final na celeuma.



Acalmem-se os saudosistas fregueses da padaria e “as tias de Ipanema”, que até hoje lamentam o fim da vizinha Chaika, que virou a loja de departamentos da Riachuelo. Como dizia Chico Buarque, em “Futuros Amantes”: “Não se afobe, não; que nada é pra já”. Antes do Carnaval nada muda...



No domingo passado, no lançamento da camiseta de 40 anos do Bloco “Simpatia é Quase Amor”, no restaurante Paz e Amor, a última aquisição de Antônio Rodrigues, conversei rapidamente com ele, que me garantiu:



“A padaria não vai acabar. Trata-se de um ícone de Ipanema e da Zona Sul do Rio”. Mas a intenção é modernizar os serviços com um leque de ofertas de produtos e serviços no estilo das padarias de São Paulo.



Os irmãos Martins Alves, que estão fechando o arrendamento, também ficaram satisfeitos com a nova fase. Severino Martins Alves reconhece que o dinamismo de Antônio Rodrigues há de dobrar ou triplicar o ticket médio de vendas.



Exemplo do Paz e Amor



O caso do Paz e Amor, que a rede Belmonte incorporou em outubro e deu outro dinamismo no atendimento, com garçons mais ágeis e preços mais acessíveis, é exemplar. A casa recuperou a freguesia e aumentou o ticket médio.



Passado o grande movimento do Carnaval, a casa entrará em rápida reforma com a instalação de dois banheiros no andar térreo.



Concluída a reforma, será a vez de definir os planos para a Padaria Ipanema.