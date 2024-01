A lapada seca de Randolfe Rodrigues em Sergio Moro por causa de Lewandowski

Ex-juiz pôs em suspeição a nomeação do ex-ministro do STF para a Justiça

Publicado em 14/01/2024 às 08:41

Alterado em 14/01/2024 às 11:43

Quem conhece o Sergio Moro das redes sociais sabe que, além das batatadas habituais (como escreve mal!), o paranaense quase desempregado exala uma arrogância sem limites. Afora o fato de precisar falar (mal) do presidente Lula em todas as postagens, para manter viva a odienta (emprestando uma expressão do Ciro Gomes) claque bolsonarista que o elegeu e que vaporiza bilis por todos os poros ao ouvir o nome do petista.

Pois bem. Esta semana, o "marreco", como foi apelidado por opositores por conta do som de taquara rachada que emite enquanto fala, externou o fato de achar que tem cacife para pôr em suspeição a nomeação do ministro Lewandowski para o Ministério da Justiça. Logo ele, vexado pelo Supremo ao ter todas as suas decisões contra Lula declaradas nulas por... suspeição!

E foi aí que o líder da ala do pronto-combate de Lula, o senador Randolfe Rodrigues, acordou inspirado; e se deu o enredo abaixo, com a reprodução dos seguintes tuítes (muito melhor que contar a história será sempre lê-la):

Moro: Reprodução/Twitter

Randolfe: Reprodução/Twitter

Depois dessa, um internauta gaiato tuitou: "Moro, o saco de pancada na política brasileira".