Com vocês, o novo presidente da CBF

...

Publicado em 02/01/2024 às 08:12

Alterado em 02/01/2024 às 08:19

O advogado Flavio Zveiter Foto: reprodução

Boatos nas altas rodas do futebol dão conta de que o advogado Flavio Zveiter, filho do todo-todo Luiz Zveiter, ele mesmo, estaria pronto para assumir a presidência da CBF. Flávio, que não joga futebol, e que advoga na banca da família no Rio (TV Globo é uma das clientes), já foi presidente do STJD.

.

Alguém tem dúvida sobre se conseguirá?

Quem viver, verá.