Loja Duty Free acusada de praticar racismo contra Vilma Nascimento, entidade imortal do samba carioca

Um dos nomes mais famosos da cultura brasileira, Vilma Nascimento, personagem das mais icônicas da escola de samba Portela, foi vítima de racismo na loja Duty Free, no aeroporto de Brasília. O caso veio a público nesta quinta-feira (23).

Aos 85 anos, ela, moradora de Madureira, regressava de uma cerimónia no Congresso Nacional, onde foi homenageada no âmbito do Dia da Consciência Negra. Danielle Nascimento, filha de dona Vilma, descreveu a cena como "vergonhosa":

"Eu e minha mãe passamos por uma situação humilhante, que não deveria existir mais no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu fui comprar chocolates para meu marido e meu filho no Duty Free do Aeroporto de Brasília, depois da minha mãe, Vilma Nascimento, ter sido homenageada no dia da Consciência Negra. Comprei os chocolates, paguei, e quando estávamos passando novamente pela porta da loja, a fiscal Daniela me abordou dizendo que eu peguei produto da loja sem pagar, e pediu para acompanhá-la. No meio do caminho ela recebeu informação pelo rádio de que era para revistar a bolsa da minha mãe."

Dona Vilma Nascimento ao ser revistada Foto: reprodução

Danielle tentou ligar para a polícia, para registrar o ocorrido, mas o nervosismo e o inusitado da cena a impediram de prosseguir, chocada que estava ao ver a mãe, reverenciada por onde passa, aos 85 anos, passar por tamanha humilhação.

A revista na bolsa de dona Vilma se deu na frente dos outros clientes da loja.

“Minha mãe ficou surpresa, revoltada e envergonhada porque a revista ainda foi no meio da loja na frente de clientes e outras pessoas. Foi muito constrangedor. Revoltante. Eu fazia perguntas, a fiscal não respondia, pedia para chamar a polícia, polícia não apareceu. Tivemos que ir embora para não perder o nosso embarque, que quase perdermos… corri chorando até o portão 43 da Latam na frente da minha mãe, que seguia devagar porque, além de 85 anos de idade, ainda tinha levado um tombo nas vésperas da viagem. Entrei no avião lotado aos prantos, com todos me olhando. Foi uma humilhação que nem eu, nem a minha mãe, imaginávamos passar nessa vida. Estamos tristes e traumatizadas até agora. Foi um absurdo. Cheguei a perguntar se ela estava fazendo isso conosco por causa da nossa cor."

Dona Vilma Nascimento, vestida como rainha que é, ao receber homenagem do presidente Lula Foto: reprodução da internet

Não é preciso dizer que a representante da Duty Free, que também é negra, nada encontrou na bolsa da dona Vilma, além dos seus próprios pertences.

O caso ganhou enorme repercussão nas redes sociais, veja abaixo. O mestre Paulinho da Viola classificou o fato como "inaceitável".

Procurada por este Informe JB, a loja Duty Free não se pronunciou.

Vilma Nascimento, eterna Porta-bandeira da Portela, foi vítima de um ato inaceitável numa loja do aeroporto de Brasília. Foi obrigada a abrir sua bolsa na frente de todos para provar que não havia furtado nenhum produto. Foi com dor e indignação que vi o vídeo dessa (+) pic.twitter.com/SOgvOfOjKf — Paulinho da Viola (@PaulinhoDaViola) November 23, 2023

Minha solidariedade a Dona Vilma Nascimento, uma gigante representante da cultura negra e, infelizmente, mais uma vítima do racismo no Brasil.



Quando voltava de uma cerimônia em homenagem ao Dia da Consciência Negra, Dona Vilma foi acusada injustamente de roubo e envergonhada… pic.twitter.com/F6b4tpdVWp — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 23, 2023





Viva dona Vilma Nascimento, a maior bailarina da história do samba! Um monumento vivo ao que o Brasil criou de mais bonito: a aventura preta e transgressora de virar o pau de bater no corpo em baqueta de bater no couro do tambor para, deste modo, reinventar a vida. pic.twitter.com/sjRXMjjgbu — luiz antonio simas (@simas_luiz) November 23, 2023

Revoltante o racismo sofrido por Dona Vilma Nascimento, acusada injustamente de furtar uma loja no aeroporto de Brasília. Aos 85 anos, ícone da Portela, veio à Brasília para ser homenageada pelo governo @LulaOficial no mês da Consciência Negra. Até quando casos de racismo como… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 23, 2023