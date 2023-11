Prefeitura não interveio no caso da proibição de entrada de água no show sob 50 de sensação térmica?

Às favas Taylor Swift!

Às favas quem, da equipe da cantora, resolveu que iria proibir a entrada de garrafinhas d'água em um show realizado sob uma sensação térmica de 50ºC.

Às favas os técnicos da Prefeitura que, ao saber de tal proibição, não tomaram providências para coibir tamanho desrespeito com o cidadão contribuinte-consumidor.

Precisou Flavio Dino, sempre ele, "vir" de Brasília para dar uma carraspana geral e mandar providências.

Depois de aparecer bem para o mundo como palco da "rainha" do pop, ao ter a esdrúxula associação da imagem do Cristo Redentor à parafernália, o Rio sai mal na fita após essa trágica morte da fã - que, pelas circunstâncias, não deve ter sido acidental.

Com a palavra as autoridades!

Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - AINDA HOJE - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de ÁGUA para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de…