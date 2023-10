Indireta a Neymar? Lula exalta Messi e diz que Bola de Ouro 'não combina com farra'

Fã de futebol, o presidente Lula (PT) parabenizou, nesta terça-feira (31), o argentino Lionel Messi pela conquista de sua oitava Bola de Ouro na carreira. No entanto, foi uma crítica à falta de comprometimento dos jogadores brasileiros que mais chamou atenção em sua declaração.

Ao enaltecer o craque hermano, o chefe do Executivo destacou sua dedicação profissional e ponderou que as glórias individuais, como a Bola de Ouro, "não combinam com farra, não combinam com noitada". O petista não citou nenhum nome em específico, mas a declaração foi atribuída a uma possível indireta a Neymar, que neste fim de semana voltou a estampar as páginas de fofoca por conta de uma festa que promoveu em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

"Não é possível que o Messi não sirva de exemplo para outros jogadores brasileiros. Um cara de 36 anos de idade, foi campeão do mundo, ganhou ano passado e ganhou esse ano de novo jogando nos Estados Unidos a bola de ouro [...] Há quantos anos que o Brasil não tem um ídolo de verdade", afirmou o presidente, completando:

"Quem quiser ganhar a bola de ouro tem que ser profissional, tem que se dedicar. Quem quiser ser profissional não combina com farra, não combina com noitada. Quem quiser ser profissional combina com se dedicar, significa ser ídolo, se dedicar, ser exemplo. Se você não é exemplo, você não serve para muita coisaa", completou.

Neymar já vinha sendo alvo de críticas por causa da festa em que foi anfitrião. Dois fatos geraram incômodo entre os fãs: sua companheira, Bruna Biancardi, pariu Maeve, filha que teve com o jogador, há 25 dias.

Além da falta de responsabilidade afetiva, uma vez que Bruna ainda está no puerpério e, por isso, sequer compareceu ao evento, o camisa 10 do Al-Hilal recentemente rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, na contusão mais grave da carreira, e vai ficar mais de sete meses sem jogar futebol. A festa no momento atual passa uma impressão de que ele não se importa com a lesão.