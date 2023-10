CNJ vai julgar desembargador bolsonarista do TJ RJ por 'fake news'

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai julgar no dia das bruxas, essa terça-feira (31), o desembargador do TJ-RJ Marcelo Buhaten, investigado por disseminar fake news que associam o presidente Lula a uma facção criminosa.

O corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, suspendeu as redes sociais do magistrado em outubro de 2022, após ele compartilhar no WhatsApp mensagem durante as eleições em que dizia: “Lula é convidado de honra do Comando Vermelho”. O caso foi revelado pela coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles.

Buhaten não é magistrado de carreira, foi indicado pelo Ministério Público, pelo chamado "Quinto Constitucional". Ele era procurador e é do Maranhão - ligado à família Sarney.

Marcelo Buhatn põe uma medalha no então presidente Bolsonaro Foto: reprodução

Salomão afirmou que a ”a conduta individual do magistrado com conteúdo político-partidário arruína a confiança da sociedade em relação à credibilidade, à legitimidade e à respeitabilidade da atuação da Justiça, atingindo o próprio Estado de Direito que a Constituição objetiva resguardar”.

Buhaten compartilhou ainda uma pesquisa eleitoral que dava vitória a Lula, e escreveu: “Isso sim tinha que estar no inquérito das fake news! Ato contra a democracia!”.

Após o primeiro turno, o magistrado ainda abordou o caso do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que disparou contra agentes da Polícia Federal que cumpririam mandados em sua residência. Buhaten fez uma nota de solidariedade à magistrada na qual aproveitou para enxertar declarações de defesa a Bolsonaro e disse que a ação de Jefferson era de um “lobo solitário”.

Como se pode perceber, o bolsonarismo também pode destruir reputações e "aposentar" desembargadores.

(com Agenda do Poder e Brasil 247)