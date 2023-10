Conselho de Administração da Light S.A aprova saída de seu diretor-presidente

O Conselho de Administração da Light S.A. aprovou, nesta terça-feira (17), a saída de seu diretor-presidente, Octavio Pereira Lopes, que vai deixar o cargo ainda este ano - a data não está definida. Alexandre Nogueira Ferreira, que já era membro da diretoria executiva da empresa, será o substituto.



Leia a nota da empresa

O Conselho de Administração da Light S.A. aprovou nesta terça-feira, 17/10/2023, a saída de seu diretor-presidente, Octavio Pereira Lopes, após o término da reestruturação financeira da companhia ou em 31 de dezembro de 2023 – o que acontecer primeiro.

Alexandre Nogueira Ferreira, atual diretor de regulação e relações institucionais da Light S.A., assumirá os cargos de diretor-presidente da companhia e presidente dos Conselhos de Administração das subsidiárias após a saída de Lopes.

A Light já está trabalhando com a Consultoria Falconi no processo de transição e na definição da estrutura organizacional que irá prevalecer com a assunção de Ferreira ao comando da holding.