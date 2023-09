Golpista do 8 de Janeiro, que havia sido solto em maio, é preso novamente após atacar o STF

O empresário bolsonarista Marcos Soares Moreira, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento nos atos golpistas do 8 de Janeiro, foi preso novamente neste sábado (23), no Espírito Santo, onde mora, após usar suas redes sociais para atacar nominalmente os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Rosa Weber, presidente da Corte. A ordem foi determinada pelo próprio Moraes.

Conhecido na horda extremista como "patriota capixaba", Marcos havia obtido liberdade provisória em maio, sob a condição de cumprir medidas cautelares, após 120 dias encarcerado no Complexo da Papuda, mas não só ignorou as determinações de Moraes, uma vez que estava proibido as redes sociais, como desafiou o STF pediu para ser preso novamente. Para Moraes, seu "desejo" foi considerado uma ordem.

"Mesmo ciente dessa proibição [de uso das redes sociais] e demonstrando total desprezo pela Justiça, o denunciado publicou dois vídeos na rede social TikTok, nos quais ataca esta corte e profere diversas ofensas à honra dos ministros que a integram. Em uma das publicações, convoca manifestantes para, no dia 12 de outubro de 2023, irem às ruas 'contra essa pauta absurda que esta Justiça está colocando para ser votada para liberar o assassinato e o homicídio de bebês'", escreveu Moraes em sua decisão.

Em vídeo divulgado na última terça-feira (19), Marcos chamou Alexandre de Moraes e Rosa Weber de bandidos.

"Me prendam novamente. Eu não estou com medo", diz o bolsonarista, antes de atacar os ministros. "Jamais vou me curvar a vocês, bandidos, que têm o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês ai são bandidos, vagabundos. Não vou me curvar a vocês. Querem me prender, podem prender", disparou o homem que se diz patriota mesmo odiando qualquer arte proveniente da cultura brasileira.

Na mesma postagem, o golpista acusa os ministros de terem lhe tirado a dignidade e que não se importa mais com a própria vida.

"Vocês tiraram tudo o que de mais importante eu tinha, que é minha dignidade. Hoje não tenho prazer de comer, de tomar banho e passar perfume. Não tenho libido sexual. Não tenho desejo nem de orar", emendou.

Mais um que com certeza voltará para a Papuda. Este do vídeo é Marcos Soares, conhecido como "Patriota Capixaba". Ele já esteve preso, foi solto e está gravando vídeos xingando os ministros do STF de nomes impublicáveis, inclusive de cunho homofóbico.

A respeito da convocação da horda, citada por Moraes, o bolsonarista distribuiu um material convocando um novo ato para 12 de outubro, Dia das Crianças, que terá como pauta um dos chavões da extrema-direita: o aborto, que está sendo votado no STF.

Seguindo a estratégia de radicais apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), o "patriota" já planeja entrar na política e se coloca como pré-candidato a vereador no município de Serra, no Espírito Santo. Isso, é claro, se estiver livre e elegível.