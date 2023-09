O mistério da morte de Walewska, do vôlei, intriga a sexta-feira

Brasileiros acordaram impactados, nesta sexta-feira (22), no avizinhar da primavera, com a notícia da morte da campeã olímpica do vôlei (2008), Walewska Oliveira, aos prematuros 43 anos.

Walewska estava em São Paulo para lançar livro biográfico e documentário, e tudo que se sabe é que ela morreu. Ponto.

Gente do esporte, colegas de quadra, imprensa especializada... Está todo mundo encasquetado com a notícia.

Já se fala que Walewska sofria de "depressão".

Vamos às redes sociais:





Muito triste com a notícia da morte da Walewska. Campeã Olímpica, exemplo de atleta e liderança, ela foi protagonista de uma geração que fez história no esporte brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 22, 2023





Que dó. Que Waleska seja recebida com ternura no orun. Que seja festejada como nos fez festejar. — Flávia Oliveira (@flaviaol) September 22, 2023





LUTO! Gabi Guimarães bastante emocianada ao falar da sua ex companheira walewska. — BABALIZANDO (@Babalizand0_) September 22, 2023





Walewska Oliveira, campeão olímpica de vôlei, morre aos 43 anos



A central saiu de casa sozinha aos 12 anos de ônibus para mudar a história de sua família e do vôlei brasileiro



Leia mais: https://t.co/O6EyJ26z1c pic.twitter.com/Qo45GAyxrQ — Revista Fórum (@revistaforum) September 22, 2023





O Comitê Olímpico do Brasil lamenta profundamente o falecimento da campeã olímpica Walewska Moreira de Oliveira, aos 43 anos.



A jogadora de vôlei foi referência na modalidade, tendo conquistado o ouro nos Jogos Olímpicos Pequim 2008, além do bronze em Sydney 2000. Walewska… — Time Brasil (@timebrasil) September 22, 2023





Essa seleção de 2008…

Um espetáculo da natureza.

Com a partida de Walewska o saudosismo entra num outro estágio.



Triste. W #1 ????



— André Gallindo (@andregallindo) September 22, 2023





Walewska tinha 12 anos qdo fez teste no Minas TC . 30 anos jogando o fino, elegante dentro e fora da quadra, ganhando tudo que é possivel, meio de rede CRAQUE de bola. Campeã Olimpica 2008, recém aposentada. Amada por todos no volei. Ninguém esperava sua inexplicável partida — MarceloMeireles (@MarceIoMeireIes) September 22, 2023





Abel Ferreira, do Palmeiras, abre coração ao saber de morte de Walewska, estrela do vôlei — CNN Brasil (@CNNBrasil) September 22, 2023





a Thaisa nao conseguiu segurar as lagrimas ao falar da Walewska — romer (@romerzin) September 22, 2023

ATUALIZAÇÃO DA NOTÍCIA

9h07

Informação de que Walewska "caiu" do 17º andar de um hotel em São Paulo.