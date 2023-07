Tony Bennet, astro do jazz e música pop, morre aos 96 anos

O mundo perdeu uma de suas estrelas musicais nesta sexta-feira (21). Tony Bennet, astro do jazz e reconhecido por Frank Sinatra como "o melhor cantor de pop do planeta", morreu aos 96 anos, em Nova York. Não foi revelada a causa da morte, mas, de acordo com a revista Variet, o superstar foi diagnosticado com a doença alzheimer em 2016.

Mesmo doente, ele continuou a se apresentar e gravar até 2021. Sua última performance ao vivo foi em agosto daquele ano, quando apareceu com Lady Gaga no Radio City Music Hall. A dupla lançou juntos dois discos. Na época, ele escreveu no Twitter: "A vida é um presente - mesmo com Alzheimer". No entanto, embora estivesse com a função cognitiva prejudicada, ele ainda era capaz de cantar o repertório.

Voz que defendeu, por anos a fio, a sofisticada canção americana do século XX, além de ter cantado ao lado de Frank Sinatra, Amy Winehouse e Lady Gaga, ele vendeu milhões de discos em todo o mundo e ganhou 20 Grammys. Os dois primeiros por "San Francisco", em 1963, e o último, pelo álbum "Love for Sale", com a cantora pop Lady Gaga, em 2022. Foram 20 no total, incluindo, em 2001, um prêmio pelo conjunto da obra. A estimativa é que ele tenha vendido mais de 60 milhões de discos.

Em oito décadas de sucesso, Bennett foi um dos mais famosos vocalistas de pop, show tunes, e jazz. Sua carreira começou em 1949, e nos anos 1950 e 1960 Tony Bennett foi um dos artistas mais famosos dos Estados Unidos, segundo a revista Variety. O auge foi em 1962, em um concerto famoso no Carnegie Hall, onde apresentou uma de suas canções mais famosas, "I Left My Heart in San Francisco".

Apesar de ter visto sua popularidade diminuir ao longo dos anos 1970, com o surgimento do rock, e passar por uma época de decadência, quando as dificuldades profissionais foram exacerbadas por um casamento fracassado e problemas com drogas, sua obra sobreviveu ao tempo.

Bennet retomou o estrelato nos anos 1990, sob a gestão do filho, Danny. Ele também voltou aos holofotes da música mundial ao gravar um dueto de "Body and Soul" com Amy Winehouse. Também lançou um álbum com Diana Kral e gravou canções com Lady Gaga.

Vida e obra de Tony Bennett

Tony Bennett nasceu Anthony Dominick Benedetto em 1926. Filho de imigrantes italianos, ele teve uma educação pobre em Queens, em Nova York. Seu pai morreu quando ele tinha 10 anos, quando o menino já cantava profissionalmente. Na adolescência, ele se tornou um garçom cantor, ganhando dinheiro para a família antes de se matricular para estudar música e pintura na Escola de Arte Industrial de Nova York.

Depois de servir nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial como soldado de infantaria do Exército dos EUA na Alemanha e na França (a experiência com a guerra, que ele definiu certa vez como "assassinato legalizado", o traumatizou pela resto da vida) , Bennett começou sua carreira como cantor de canções pop comerciais (inicialmente com o nome de Joe Bari) e depois acabou assinando com a Columbia Records.