A conhecida banca de advocacia trabalhista de Carlos Patrício, que defende empregados do setor, estaria investindo em restaurantes, além de em empresas de ônibus na área do turismo.

A primeira investida da família no setor é o conhecido restaurante D'HEAVEN, localizado no Shopping Vogue e no Vilagge Mall, ambos na Barra da Tijuca

O investimento da milionária família atingiria RS 4 milhões.

Procurados pela reportagem, os advogados não retornaram a ligação.