Abertura não oficial do Carnaval reúne foliões no Rio de Janeiro

Publicado em 05/01/2025 às 14:33

Alterado em 05/01/2025 às 17:36

Bloco Butano na Bureta, no centro do Rio de Janeiro Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Por Tâmara Freire - Em cada esquina, um bloco: esse é o espírito da abertura não oficial do carnaval do Rio de Janeiro, que reúne milhares de foliões, do Aterro do Flamengo à região da Praça XV, no centro. São cerca de 30 blocos, e a maioria prefere desfilar de forma não oficial, ou seja, sem participar do processo de cadastramento da prefeitura.

O músico Guto Souza, que toca tuba em blocos há mais de dez anos, explica o porquê: "É um encontro de amigos e de músicos que estão tocando de forma informal, sem ser um trabalho. A gente sempre tenta fugir da multidão."

Neste domingo, por exemplo, ao chegar à Praça XV, Guto encontrou dois amigos, que também tocam tuba, e estavam aguardando a hora de se apresentar. O tamanho do instrumento impressiona, mas Diojaime Viana diz que não consegue largar: "A gente não tem juízo, é um instrumento que pesa 14 quilos, mas se o bloco tem uma tuba é porque a banda é boa. Se alguém saiu de casa com um instrumento desse, pra tocar na rua, significa que ele não está ali só passeando. Ele quer se encontrar com os amigos e ter momentos bem divertidos."

Outra presença já tornou tradicional nos blocos cariocas são as pernaltas: foliãs que desfilam com pernas de pau, como Cintia Caroline. Ela se encantou pela prática assistindo a outras pernaltas em um bloco e, há cinco anos, resolveu aprender para também curtir a folia do alto. "É encantador aos olhos e é de uma potência muito grande. Tem toda essa carga que a gente traz enquanto mulher, muitas vezes oprimidas em determinadas situações mas, em cima da perna de pau, livres e felizes e mostrando toda a sua potência. Foi o que me fez querer estar nesse lugar também."