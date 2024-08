Escolas de samba do Rio apresentam enredos para 2025 nesta sexta

Publicado em 30/08/2024 às 13:36

Alterado em 30/08/2024 às 13:39

Enredos das escolas de samba do Rio Carnaval 2025 serão apresentados nesta sexta-feira (30). Pela primeira vez na Cidade do Samba o público poderá acompanhar apresentações das 12 agremiações do Grupo Especial, que vão contar, de uma forma bem carnavalizada, como pretendem abordar os temas escolhidos na Marquês de Sapucaí no próximo ano. O evento, chamado de Noite dos Enredos, será a partir das 19h, e terá como entrada um quilo de alimento não perecível.

"O enredo é parte fundamental de um desfile de escola de samba. É importante que, cada vez mais cedo, o público se aproxime dessas histórias que serão representadas na avenida. Será uma noite de muita cultura e confraternização entre os sambistas e foliões", destacou o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David.

Temas definidos

Em 2025, o carnaval será nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março. Com todas as escolas de samba já com os temas definidos, o Rio Carnaval 2025 contará com uma variedade de enredos, desde homenagens a personalidades a histórias afro-brasileiras e criações lúdicas. As agremiações terão um tempo definido para passar ao público a mensagem de cada carnaval, seja por meio da dança, do teatro ou do próprio samba.

Além das apresentações das escolas, haverá a tradicional roda de samba do Cacique de Ramos. (com Agência Brasil)