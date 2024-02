CARNAVAL

Vídeos: assista aos desfiles das escolas de samba da Série Ouro, que riscaram a Marquês de Sapucaí na sexta e no sábado de Carnaval

São mais de 16 horas de imagens. A vencedora dos desfiles vai disputar o Carnaval de 2025 entre as grandes do Grupo Especial. Os vídeos são da Riotur, que transmitiu os desfiles ao vivo no Youtube

Por JB NO CARNAVAL

Publicado em 11/02/2024 às 11:08

Alterado em 11/02/2024 às 11:14

Wilson Dias, ex-Rei Momo do Rio, ancorou com maestria a transmissão ao vivo Foto: reprodução de vídeo