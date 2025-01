Grota tem 100 vagas para curso de férias gratuito em Niterói

Estudantes de música podem solicitar inscrição via internet até sábado

Publicado em 22/01/2025 às 19:58

Alterado em 22/01/2025 às 19:59

Estudantes de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão, flauta doce e flauta transversa interessados em aprimorar seus conhecimentos já podem se inscrever para o Curso de Férias gratuito do Espaço Cultural da Grota (ECG), instituição mantenedora da Orquestra da Grota, que promove a inclusão social por meio da música em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.



De 27 a 31 de janeiro, as atividades acontecem das 9h às 17h30 em três locais: na sede do Espaço Cultural da Grota, na Quadra Dyogo Costa Xavier de Brito e no Colégio Estadual Duque de Caxias, todos em São Francisco, na Zona Sul de Niterói. Além de aprimorar a técnica, os alunos poderão participar de aulas de Prática de Orquestra e assistir a oficinas com músicos convidados.



Ao todo, são 100 vagas para o público em geral, com preferência para alunos do Espaço Cultural da Grota, moradores de comunidades e estudantes da rede pública de ensino.

As inscrições vão até esse sábado, 25 de janeiro. Os interessados devem preencher um formulário disponível na página do Instagram @orquestradagrota e no site oficial e aguardar o contato. Caso o número de inscritos seja maior que a quantidade de vagas oferecidas, será feita uma seleção a partir dos critérios definidos pelo Espaço Cultural da Grota. Aqueles que não forem selecionados para participar como alunos poderão acompanhar as atividades como ouvintes, de acordo com a capacidade dos locais onde serão ministradas as aulas.

Sobre o ECG

O Espaço Cultural da Grota (ECG) é um projeto de inclusão social por meio da música e outras formas de arte sem fins lucrativos, que completa 30 anos de atividades em 2025. Com sede em Niterói (RJ) e núcleos em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo, atende a cerca de mil alunos anualmente com aulas gratuitas de instrumentos musicais, pré-vestibular, reforço escolar e outras atividades para crianças, jovens e adultos. O ECG também mantém diversos grupos musicais, entre eles, a Orquestra da Grota, composta por músicos profissionais formados pelo projeto.