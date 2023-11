Ibmec Rio recebe startups para Programa de Aceleração

O Ibmec recebe, até o dia 13 de novembro, inscrições de startups que desejam participar do Programa de Aceleração. A iniciativa é do Ibmec Hubs, um espaço colaborativo cuja proposta centra-se no desenvolvimento de startups. O projeto, que é gratuito e dura seis meses, é voltado para a comunidade empreendedora do estado do Rio de Janeiro, além de alunos e ex-alunos do centro universitário.



Com o objetivo de desenvolver startups que já validaram ideias, criaram ofertas e caminham para o crescimento comercial, o programa oferece capacitação e orientação empresarial de especialistas e mentores da instituição de ensino, além de profissionais do mercado. Outra possibilidade de conexão com o ecossistema do Ibmec tem chamado a atenção: o Summer Job, que aproxima empreendedores e estudantes em uma jornada de imersão. Os alunos auxiliam as startups em atividades compatíveis com suas habilidades e apresentam soluções para os mais diversos desafios.

A Head do Ibmec Hubs RJ, Lucimar Dantas, destaca que esta edição conta com uma novidade. É que as empresas selecionadas terão mais uma dimensão em sua agenda de desenvolvimento com as startups: o ESG.



“Para apoiar o crescimento das startups atendidas, o Hubs trabalha com as dimensões Marketing e Vendas, Finanças, Pessoas, Operações, Estratégia e Governança, mas agora vamos ampliar nosso enfoque para o ESG. Afinal, acreditamos que não basta só cuidar da Governança, precisamos atender às melhores práticas no ‘E’ de Meio Ambiente e no ‘S’ de Social”, comenta.

Para o reitor do Ibmec Rio, Samuel Barros, além de resultados financeiros, as empresas devem entregar benefícios para sociedade, tais como inclusão, preocupação com a sustentabilidade ambiental e garantia de uma governança justa e honesta.

"A entrega do nosso Hubs para os nossos mentorados deve considerar a agenda ESG como pilar. Queremos empresas sustentáveis, que fazem e farão um futuro melhor para todos nós. Esse é o nossos foco."

O Ibmec Hubs já atendeu 69 startups em dois anos de operação. Uma das startups participantes foi a Nimbus Metereologia, voltada para o gerenciamento de risco de impacto climático, que avançou em seus processos comerciais e alavancou suas vendas. A climatech encerrou o programa com reconhecimento e premiações.

"Quando entramos no programa, a Nimbus tinha necessidade de amadurecimento. O Hubs foi fundamental para a empresa amadurecer do ponto de vista comercial, do ponto de vista de gestão, para criar processos para otimizar a entrega para nossos clientes. E, assim, conseguir atingir mais mercado", conta Luiz Silva, diretor executivo da Nimbus.



O Hubs tem sede nos dois campi do Ibmec RJ, na Barra da Tijuca e no Centro, com capacidade para receber até 20 startups. Após o período de inscrição, as propostas serão analisadas pela Comissão de Avaliação.



Mais informações

Link de inscrições e edital.