Passo a passo para realizar um TCC de qualidade

Seja pela ansiedade de concluir os estudos ou tirar uma boa nota, o trabalho de conclusão de curso é sempre algo marcante. Mesmo que todos os estudantes saibam que vão passar por esse momento, a pressão de entregar algo de qualidade gera bastante estresse e preocupação.

Focar apenas no resultado, sem considerar como chegar a ele, porém, não é o ideal. Além de gerar mais ansiedade, esse comportamento pode atrapalhar durante a jornada e o desenvolvimento da pesquisa. Para garantir um percurso mais leve e, consequentemente, uma entrega de qualidade, é importante prestar atenção a cada etapa. Confira a seguir um passo a passo básico do que pode ou deve ser feito até a fase da apresentação aos mestres!

1 - Pesquisa teórica

Independentemente do curso e da área escolhida, todos os trabalhos científicos precisam ter embasamento. A pesquisa teórica pode ser feita em livros e artigos já escritos, e que possam fundamentar a ideia.

O ideal é começar buscando algum trabalho similar. Ele ajudará a dar uma noção geral do tema, e poderá inclusive indicar obras que servirão de aprofundamento. Depois, será necessário ler obras ou, ao menos, alguns capítulos e partes para extrair explicações mais detalhadas.

Nessa etapa, vale anotar tudo o que julgar interessante, com a respectiva fonte e trecho, por exemplo, o capítulo em que está determinada teoria. Caso seja preciso voltar ao livro, será mais simples e rápido de procurar de novo.

2 - Pesquisa de campo

A etapa seguinte deve ser a pesquisa de campo, para a coleta de informações, observações e interpretações sobre o mundo real. Ela pode se referir, por exemplo, a uma visita a algum local específico e/ou entrevistas com um grupo de pessoas.

Vale destacar que é importante ter o objetivo claro da pesquisa, e não fazê-la por fazer. Por exemplo: caso queira entrevistar pessoas para saber sobre o transporte público, é necessário entender qual tipo de resposta espera ou não captar, antes mesmo de começar. O resultado dessa análise pode ser um gráfico com quantos entrevistados responderam com críticas ao transporte e para quantos responderam positivamente.

3 - Apresentação do tema

Depois que tiver base teórica e materiais para comprovar uma tese, é chegado o momento de começar a escrever o trabalho de conclusão de curso. Para a introdução, é necessário escrever de maneira clara, objetiva e direta. Até porque, o detalhamento do conteúdo estará no desenvolvimento do material.

Na introdução, o estudante deve apresentar sobre o que pesquisou, delimitar o tema em espaço e tempo, por exemplo, a análise é sobre o transporte público de Porto Alegre. Além disso, é necessário contar de maneira sucinta as hipóteses que tinha ao começar o estudo - lembrando que elas podem ser confirmadas ou refutadas no final -, explicar o porquê a pesquisa é importante e apresentar uma breve descrição de cada capítulo, isso é, a estrutura do trabalho.

4 - Desenvolvimento e conclusão

O desenvolvimento é a parte que mais representa o trabalho de conclusão, e onde estará tudo o que foi analisado, pesquisado e encontrado. Nessa parte, o estudante pode adicionar gráficos e outros materiais que ajudem a explicar o seu ponto de vista. Em geral, os orientadores preferem que o estudo seja robusto e, caso seja preciso, solicitam alguns cortes depois.

Já a conclusão é o capítulo que conecta todas as ideias e apresenta se a hipótese do estudo estava ou não certa. Não há nenhum demérito em ter uma tese refutada. O importante é que isso esteja claro, de acordo com os métodos que foram aplicados. Também é possível que o estudante não consiga chegar a uma resposta definitiva para o problema que encontrou. Nesse caso, é válido perguntar ao orientador como justificar esse fato com base na forma que desenvolveu o trabalho.

5 - Normas ABNT

Todos os TCCs devem ser entregues de acordo com as normas ABNT, ou seja, com determinada fonte, tamanho e forma de dispor das informações. Pode até parecer algo burocrático, mas é importante padronizar as entregas e até facilitar o entendimento dos avaliadores.

Existem vários programas atualmente que fazem esse trabalho. Basta o estudante adicionar o arquivo e depois fazer o download da versão já formatada. Vale notar ainda que as instituições de ensino não aceitam trabalhos em formatos editáveis, sendo necessária a conversão de Word para PDF, por exemplo. Essa exigência existe pois o PDF é mais difícil de ser alterado, portanto, é garantida a integridade do documento, sem contar que ele é leve e pode receber comentários.

Embora o TCC seja um assunto que gere bastante apreensão entre os formandos, ele pode se tornar menos pesado e mais produtivo se o estudante se organizar. Ter bem delimitado o que deve fazer em cada detalhe e não deixar nada para a última hora são as chaves para entregar um bom trabalho sem estresse.