Mulheres e tecnologia são tema de evento no Rio

No dia 24 de junho, ocorrerá o “Encontro de Mulheres e Carreira em Tecnologia”, promovido pela ONG WoMakersCode para incentivar a participação feminina no mercado de tecnologia. O evento será realizado no Ibmec RJ, localizado na Barra da Tijuca. Na ocasião, mulheres referências na área de tecnologia irão abordar temas como inteligência artificial, programação, segurança cibernética e carreira.

Entre as palestrantes, estão Danielle Monteiro, mestra em Engenharia da Computacao e MongoDB Female Innovator; Raquel Belém, diretora de Sucesso do Cliente no LinkedIn; Luciana Vaz, head de Produtos do iFood; Stephanie Cardoso, desenvolvedora da Globo; e Suellen Ferreira, especialista técnica da Microsoft.

"Queremos destacar referências femininas na tecnologia, oferecendo um espaço de aprendizado e inspiração, para que mais mulheres possam conquistar espaço e avançar no mercado de trabalho”, afirma Cynthia Zanoni, fundadora da ONG WoMakersCode.

Ibmec e WoMakersCode

No ano passado, o Ibmec e a organização WoMakersCode firmaram uma parceria. Para Talita Ribeiro, professora de Desenvolvimento Full Stack no Ibmec RJ, essa cooperação é fundamental para chamar a atenção do público feminino para os cursos de tecnologia.

“A área de tecnologia está cada vez mais carente de profissionais e vemos que precisamos ganhar espaço junto às mulheres, que ainda é um público minoritário nos cursos de computação ao redor do mundo”, explica Talita.

Talita Ribeiro destaca que o meio da computação ainda é muito masculino, embora existam vários exemplos de personagens femininas que foram protagonistas na área, como Ada Lovelace, primeira programadora da história, e Margaret Hamilton, que cunhou o termo Engenharia de Software, além de ter papel fundamental para o sucesso do programa de voo usado no projeto Apollo 11.

“Queremos que as mulheres consigam se ver nos grandes exemplos da área e se interessem por trabalhar com computação”, completa.

A WoMakersCode é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão formar e empregar mulheres na tecnologia. Criada em 2015, oferece cursos, mentorias, eventos e ações de contratações de talentos e já impactou mais de 250 mil mulheres no país. Em 2022, se tornou o primeiro coletivo de mulheres na tecnologia a fazer parte do Pacto Global da ONU no Brasil e recebeu o prêmio “Selo da Igualdade Racial” da Prefeitura de São Paulo.

Serviço: Evento: Encontro de Mulheres e Carreira em Tecnologia (presencial) / Data: 24/06/2023 Horário: das 9h às 16h30 / Local: Ibmec Barra - Avenida Armando Lombardi, 940 / Inscrições.