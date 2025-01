Sistema de combate ao racismo do governo Lula alcançou todas as regiões do Brasil em 2024

Com 58 novas adesões, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial agora conta com 282 adesões, um crescimento de 50% em relação ao início do governo

Publicado em 04/01/2025 às 13:41

Alterado em 04/01/2025 às 13:41

O Ministério da Igualdade Racial anunciou que atingiu em 2024 o maior número de adesões anuais ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). Foram 58 novas adesões e seis alterações de modalidade, totalizando 64 avanços no ano.

O Sinapir é o sistema responsável por conduzir o exercício do enfrentamento do racismo e da consolidação da promoção da igualdade da racial, na perspectiva de uma política de Estado perene, sustentável, democrática e participativa.

O sistema agora conta com 282 adesões, um crescimento de 50% em relação ao início do governo, quando registrava 188 participantes. A gestão do sistema é feita pela Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

Entre as adesões, a pasta liderada pela ministra Anielle Franco destacou as dos estados de Sergipe e Roraima, que completaram a presença do Sinapir em todas as unidades federativas do país. Capitais como Porto Velho (RO), Belém (PA), João Pessoa (PB) e Manaus (AM) também passaram a integrar a rede, ampliando a abrangência do Sistema.

O secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Clédisson Junior, celebrou as novas adesões como uma conquista coletiva.

“Este avanço simboliza o esforço conjunto entre o governo federal, estados e municípios para fortalecer o Sinapir. Atingir 282 adesões não apenas celebra a união dos entes federados, mas também indica nossa dedicação em levar as políticas de igualdade racial a todos os cantos do país”, afirmou, em nota.

Os estados do Maranhão e Rio Grande do Sul registraram o maior número de adesões em 2024, com dez e oito municípios, respectivamente.

A coordenadora de Articulação Interfederativa, Melina de Lima, ressaltou o papel do Sinapir em estimular redes locais de colaboração.

“Com esses casos de muitas adesões em um mesmo estado, percebemos como os municípios conseguem atuar como ‘multiplicadores’. Esse diálogo entre gestores é fundamental para ampliar nossa rede e levar a política a cada vez mais localidades”, afirmou, também em nota.

