2025 chega eletrizante com festas em todo Brasil; no Rio de Janeiro, destaque para shows memoráveis e multidão em Copacabana

Ivete Sangalo, Caetano e Bethânia roubaram a cena da festa da virada

Publicado em 01/01/2025 às 00:02

Alterado em 01/01/2025 às 01:03

.

Milhares de pessoas ocupam a praia de Copacabana desde cedo, ao redor de três palcos que receberam artistas como Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia para celebrar a virada.



A prefeitura carioca estimou que cerca de 2,5 milhões de pessoas participariam da comemoração na Zona Sul, considerada o maior Réveillon do Brasil.



Em São Paulo, a celebração acontece tradicionalmente na Avenida Paulista, que recebe cerca de 2 milhões de participantes. As apresentações musicais tiveram início logo no final da tarde, com a dupla Brenno & Matheus. Já a contagem regressiva foi feita por Bruno e Marrone. Roberta Miranda, Gloria Groove e MC Livinho também subiram ao palco. O encerramento da festa ficará por conta da Escola de Samba Mocidade Alegre.







Caetano e Bethânia cantaram mais de duas horas Foto: Rafael Catarcione | Riotur



A queima de fogos vista do Leme Foto: Marco Terranova | Riotur



Show de luzes e cores Foto: Marco Terranova | Riotur



Ivete Sangalo respeitou o de sempre: alta energia e fôlego interminável Foto: Rafael Catarcione | Riotur



A multidão vibrou com o espetáculo pirotécnico Foto: Alexandre Macieira | Riotur

Your browser does not support the video tag.

Queima de fogos na Igreja da Penha, zona norte do Rio - Vídeo: Marcio Mercante/Riotur