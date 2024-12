Mortos em acidente aéreo em Gramado eram da mesma família, aponta investigação

A aeronave havia decolado de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo

Publicado em 22/12/2024 às 16:15

Alterado em 22/12/2024 às 18:18

Por Bianca Penteado - O empresário Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, proprietário da aeronave de pequeno porte que caiu em Gramado, no Rio Grande do Sul, neste domingo (22), também era o piloto do avião no momento do acidente.

A aeronave havia decolado de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo. De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, o avião transportava 10 pessoas, e não houve sobreviventes.

O governador do estado, Eduardo Leite, informou que a lista oficial de passageiros ainda não foi formalizada, já que se tratava de um voo particular, que não exige o registro detalhado de ocupantes. Segundo o portal Metrópoles, informações preliminares da polícia apontavam que, entre as vítimas, estariam o cunhado do empresário, a sogra, duas crianças e os próprios filhos de Galeazzi.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul relatou que o avião colidiu com a chaminé de um prédio, atingiu o segundo andar de uma residência e, por fim, caiu sobre uma loja de móveis.