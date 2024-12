Ponte desaba entre Tocantins e Maranhão e interrompe tráfego na região; há registro de vítimas

Estrutura histórica desabou com caminhão em trânsito; travessia de importantes rodovias está interrompida

Publicado em 22/12/2024 às 17:35

Alterado em 22/12/2024 às 18:07

Por Camila França - A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados de Tocantins e Maranhão, desabou na tarde deste domingo (22). De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos um caminhão caiu no Rio Tocantins durante o colapso da estrutura. Há relatos de vítimas, mas os números oficiais ainda não foram confirmados, destaca o Metrópoles.

Inaugurada em 1960, a ponte é um eixo vital para a conexão entre os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), além de integrar importantes rodovias como a BR-226, que conecta Belém a Brasília, e a BR-230, a rodovia Transamazônica. Também faz parte do trajeto da Ferrovia Norte-Sul, reforçando sua relevância logística para o país.

“O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para interdição total na BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, neste domingo (22/12). O vão central da ponte que liga as cidades de Estreito/MA e de Aguiarnópolis/TO, com 533 metros de extensão, cedeu nesta tarde”, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho, em comunicado.

O desabamento interrompeu o fluxo de veículos e gerou transtornos para motoristas e transportadoras que utilizam a ponte como rota de travessia. A estrutura é um ponto estratégico para o escoamento de mercadorias e deslocamento de passageiros entre as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Equipes do DNIT, da PRF e dos bombeiros estão no local para avaliar os danos, realizar buscas por vítimas e definir alternativas emergenciais para a travessia no trecho.

Construída há mais de seis décadas, a ponte já apresentava sinais de desgaste, conforme apontado por relatórios técnicos nos últimos anos. O desabamento reacende o alerta para a necessidade de manutenção preventiva e renovação de estruturas viárias em todo o país.