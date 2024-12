Quinze pessoas mortas: Avião cai no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul

Acidente deixou um rastro de destruição na área

Publicado em 22/12/2024 às 12:15

Alterado em 22/12/2024 às 12:23

Um avião de pequeno porte caiu neste domingo (22) no centro da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.



De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, a queda da aeronave deixou um rastro de destruição na área.



O acidente ocorreu em uma das principais avenidas do município gaúcho, que recebe milhares de pessoas nesta época do ano.



Diversos veículos de comunicação afirmaram que o avião caiu em cima de alguns estabelecimentos, além disso, os vídeos publicados por usuários nas plataformas sociais mostram a aeronave em chamas.



"Grave acidente com queda de avião no meio urbano de Gramado. Bombeiros já trabalham na área, estamos acompanhando a situação com todas as forças de segurança", escreveu Gabriel Souza, vice-governador do estado, na rede social X.



Ainda não há informações oficiais sobre a quantidade de vítimas do acidente, mas veículos de comunicação falam em 15 mortos. (com Ansa)