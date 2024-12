Sobe para 41 número de mortos em acidente em Minas Gerais

Ônibus e caminhão se chocaram na madrugada deste sábado (21)

Publicado em 21/12/2024 às 10:40

Alterado em 22/12/2024 às 11:58

Atualização da notícia, 22/12/23 - 11h35

Subiu para 41 o número de mortos na colisão de um ônibus com uma carreta, na BR-116, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado (21). Neste domingo (22), a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que 11 corpos já foram identificados e dois liberados para as famílias.

O acidente ocorreu depois que um grande bloco de granito, que era transportado pela carreta, se soltou e se chocou com um ônibus de viagem, que seguia no sentido contrário. Após o impacto da rocha, o ônibus pegou fogo. Um carro de passeio se chocou com a carreta e seus três ocupantes ficaram gravemente feridos.

A investigação aponta para excesso de peso no transporte e há o indicativo de uma possível responsabilidade criminal do condutor. O motorista ainda está foragido. As forças de segurança procuram pelo homem também no Espírito Santo e na Bahia e pedem que ele se apresente.

Segundo a Polícia Civil, ele está com a carteira de habilitação suspensa. Houve uma abordagem da blitz da Lei Seca, há alguns anos, na cidade mineira de Mantena, e ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

As autoridades ainda trabalham com a perícia no local do acidente, dada a magnitude da destruição dos veículos. (com Agência Brasil)

_______

Atualização da notícia, 21/12/24 - 15h07

Mortes confirmadas no acidente em rodovia de Minas chegam a 38

O número de mortos na colisão de um ônibus com uma carreta, na BR-116, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado (21), chegou a 38, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta das 3h na altura da cidade de Teófilo Otoni.

Segundo os bombeiros, 37 corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Uma 38ª vítima morreu no hospital.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu depois que um grande bloco de granito, que era transportado pela carreta, se soltou e se chocou com um ônibus de viagem, que seguia em sentido contrário.

Após o impacto da rocha, segundo a PRF, o ônibus se incendiou. Um carro também se chocou contra a carreta e seus três ocupantes ficaram gravemente feridos.

A PRF acredita que o número de mortos pode ser maior, uma vez que o incêndio dificulta a localização de vítimas nos destroços. (com Agência Brasil)

Lula lamenta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou neste sábado (21) o acidente rodoviário que deixou mais de 30 mortos durante a madrugada em Teófilo Otoni (MG).

Pela rede social X, Lula prestou solidariedade pelas vítimas e disse que reza pela recuperação dos sobreviventes.

"Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se coloca à disposição da prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para tudo o que for necessário", afirmou o presidente.

O acidente, que deixou pelo menos 38 mortos, ocorreu por volta das 3h deste sábado, no km 286 da BR-116, na altura de Teófilo Otoni.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um granito que era transportado por uma carreta se soltou e atingiu um ônibus de viagem que vinha em sentido contrário.

Após a colisão da rocha com o veículo, o ônibus se incendiou. Um carro de passeio se chocou com a carreta e seus três ocupantes ficaram gravemente feridos. (com Agência Brasil))

_____________

NOTÍCIA DAS 10H40

Acidente em rodovia deixa 22 mortos em Minas Gerais



Ônibus vinha de SP chocou de frente contra uma carreta



Um acidente rodoviário deixou 22 mortos na madrugada deste sábado (21) em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O incidente envolveu um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio, na BR-116, segundo o Corpo de Bombeiros mineiro.

De acordo com informações preliminares dos bombeiros, um ônibus que vinha de São Paulo estourou o pneu e chocou-se de frente contra uma carreta. Um carro, que vinha atrás do ônibus também se envolveu no acidente.

Com o choque, o coletivo se incendiou. Segundo o Corpo de Bombeiros, 22 pessoas morreram carbonizadas e presas às ferragens. Outras 13 pessoas conseguiram sair do ônibus com vida e foram encaminhadas a hospitais.

Os três ocupantes do carro conseguiram sobreviver. Ainda não há informações sobre os ocupantes da carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 3h. A pista da rodovia foi parcialmente liberada, em sistema de pare e siga, às 10h. (com Ansa)