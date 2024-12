Lula está 'acordado e conversando' após novo procedimento

Segundo médico, embolização de artéria foi 'um sucesso'

Publicado em 12/12/2024 às 08:57

Alterado em 12/12/2024 às 09:31

Lula deve receber alta no início da semana que vem Foto: AFP/Ansa

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o novo procedimento craniano realizado no mandatário na manhã desta quinta-feira (12) foi bem-sucedido.

O petista foi submetido a uma embolização de artéria meníngea média, intervenção de baixo risco e que tem como objetivo bloquear o fluxo em um vaso sanguíneo para evitar novos hematomas cranianos, como aquele que levou o presidente a uma cirurgia de emergência na madrugada de terça (10).

"O procedimento começou 7h10, 7h15, e acabou de terminar. Foi um um sucesso", disse Kalil a jornalistas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por volta de 8h30.



Segundo Kalil, os médicos conseguiram "embolizar a artéria" responsável pelo sangramento, e Lula está "acordado e conversando". Os dois procedimentos feitos pelo presidente nesta semana são consequências da queda sofrida em 19 de outubro no banheiro do Palácio da Alvorada.



Ainda de acordo com Kalil, a embolização desta quinta não vai alterar a previsão de alta de Lula, que deve deixar o hospital no início da semana que vem, mas ainda sem data definida. (com Ansa)