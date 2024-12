Mercado financeiro celebra nova cirurgia de Lula: 'ativos se valorizam quando Presidente está na UTI'

Em editorial mórbido de capa, com aspas de banqueiros, o 'Brazil Journal' diz que 'a saúde do Presidente e as consequências políticas de sua enfermidade' reverteram o pessimismo dos agentes do sistema financeiro

Publicado em 11/12/2024 às 21:04

Alterado em 12/12/2024 às 09:15

Por Plinio Teodoro - Porta-voz da Faria Lima, o site "Brazil Journal" (assim mesmo, em inglês) celebrou com editorial de capa o novo procedimento que Lula passará nesta quinta-feira (12). Segundo a publicação "em dois dias, tudo mudou", atrelando a saúde do presidente à nova alta, de um ponto, da Selic, que bateu 12,25% na transição entre Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central.

"O imponderável da saúde do Presidente Lula e um Banco Central mais duro do que o previsto estão furando 'a bolha do pessimismo exagerado'", inicia o site.

O texto celebra bem mais "a saúde do Presidente e as consequências políticas de sua enfermidade" do que a sinalização de que Galípolo manterá a curva de alta na taxa básica de juros da economia.

O próprio Brazil Journal destaca que "chega a ser mórbido", mas em seguida celebra a sanha do mercado com as especulações sobre o quadro do presidente, que se recupera na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

"Chega a ser mórbido – mas há uma realidade econômica por trás de um ambiente em que os ativos se valorizam quando o Presidente está na UTI", diz, de forma inacreditável, o texto.

Em seguida, o editorial celebra "o novo procedimento cirúrgico", em relação à embolização das artérias meníngea, que já estava previsto para prevenir novos sangramentos.

"O Ibovespa operava em ligeira baixa até pouco antes das 16h30, quando piscou na tela a notícia de que o Presidente passará por um novo procedimento cirúrgico para impedir sangramentos no cérebro", diz o editorial, que emenda com os dados do mercado financeiro: "o Ibovespa virou para forte alta de 2%, antes de fechar do pregão em 129.593 pontos, uma valorização de 1,06% e a terceira sessão seguida de ganhos. Ao mesmo tempo, o dólar recuou abaixo de R$ 6 pela primeira vez em duas semanas".

O site, então, recorre às fontes da Faria Lima para embasar a celebração do novo procedimento de Lula.

"'O mercado vinha devolvendo parte dos prêmios, com a expectativa de uma ação mais firme do Copom. Mas a virada ocorrida às 16h30 foi 100% uma reação à notícia envolvendo a saúde de Lula', resumiu o estrategista de uma gestora", disse o site, ecoando um agente do sistema financeiro.

Galípolo e leilões de dólar

Ao anúncio do novo procedimento que Lula passará, a Faria Lima comemora outros dois fatos desta quarta-feira.

O primeiro deles foi a alta de 1 ponto na Selic na despedida de Campos Neto, que agradou os banqueiros. O movimento foi visto como gesto de "credibilidade" em Galípolo, que assume a presidência do BC em 2025.

"'O Banco Central está comprando uma credibilidade tremenda nesta transição de Roberto Campos para Gabriel Galípolo', disse um banqueiro', segue o editorial, que comemora o anúncio de que o BC "fará dois leilões de linhas de dólares nesta quinta-feira, de até R$ 4 bilhões, com o compromisso de recompra", excitando a especulação sobre a moeda estadunidense.

"Essa tripla conjunção de fatores – Lula no estaleiro, um Copom hawkish e intervenção cambial – deve fechar os prêmios de risco embutidos nos juros futuros", diz o texto.

Por fim, a Faria Lima já prevê a mesma "morbidez" sobre Lula para 2026.

"Banqueiros e gestores disseram ao Brazil Journal que a perspectiva de enfraquecimento nas chances de reeleição de Lula foi o principal gatilho para a liquidação de posições vendidas contra o real e as ações brasileiras nos últimos dias".

O editorial é fechado com as aspas do "tesoureiro de um dos maiores bancos do País".

“'Não existe uma inflação reprimida como havia no Governo Dilma. O câmbio não está reprimido, como estava com as intervenções do Tombini [o então presidente do BC]. Não há defasagem significativa dos combustíveis, e a Petrobras está pagando dividendos', comentou. 'A situação é outra – e a enfermidade do Lula pode ter aberto um alçapão para muita gente no mercado'", conclui o Brazil Journal.

Brazil Journal

Porta-voz dos banqueiros e do sistema financeiro, o site Brazil Journal é um dos mais lidos na Faria Lima, onde se concentra a burguesia financeira especulativa do país.

O site foi criado em 2016 pelo jornalista Geraldo Samor, formado na Universidade de Kansas, nos EUA, com especialização em Harvard.

Com carreira em veículos focados em mercado, que bajulam o sistema financeiro internacional - como a Dow Jones Newswires e The Wall Street - Samor atuou ainda como consultor de fundos de investimento e criou o site para ser porta-voz da Faria Lima no Brasil.