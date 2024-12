Lula passa por craniotomia urgente em hospital de São Paulo após sentir dor na cabeça e está bem; saiba como e por que é feita a cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês na noite dessa segunda-feira após sentir dores de cabeça, e precisou ser operado às pressas para drenagem de um hematoma nesta madrugada. Segundo boletim médico, Lula está na UTI e passa bem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a um procedimento cirúrgico para drenagem de um hematoma causado pela queda que sofreu no mês de outubro.



O primeiro boletim médico divulgado às 3h20 desta terça-feira (10) informou que Lula passou mal ainda em Brasília, precisou fazer um exame de imagem após sentir dor de cabeça, ainda na unidade do hospital da capital federal. Posteriormente, a ressonância magnética mostrou uma "hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10".



Após o diagnóstico, Lula foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma. Segundo o hospital, a cirurgia correu bem, sem intercorrências e o presidente segue sob monitorização na unidade de tratamento intensivo (UTI).

O acidente

No dia 19 de outubro, Lula sofreu uma queda em um banheiro da residência oficial da Presidência, batendo a região da nuca. O presidente precisou levar cinco pontos e após exames de imagem, foi recomendado pelo corpo médico a cancelar viagens longas pelas semanas seguintes, incluindo a Cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia.

Segundo Lula, 79 anos, o acidente "foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada".

Os médicos informaram ainda que, apesar de Lula ter sido liberado para trabalhar, teria de monitorar o hematoma para garantir que o quadro não evoluísse para algo mais grave. (com Sputnik Brasil)



O que é uma Craniotomia? Quando é Necessária?



Por dr. Victor Barbosa

A craniotomia é a remoção de parte do osso do crânio para expor o cérebro para uma cirurgia. Uma seção do crânio, chamada retalho ósseo, é removida para acessar o cérebro.

Continue a leitura e conheça mais sobre esta cirurgia, quando é necessário realizar este procedimento e como se preparar para ele.

Quando é Necessário Realizar uma Craniotomia?

A craniotomia pode ser o procedimento indicado nas seguintes situações:

Diagnosticar, remover ou tratar tumores cerebrais;

Clipe ou reparo de um aneurisma cerebral;

Remover sangue ou coágulos sanguíneos de um vaso sanguíneo rompido;

Remover uma malformação arteriovenosa – MAV;

Drenar abscesso cerebral;

Reparar fraturas do crânio;

Reparar rompimentos na membrana que reveste o cérebro (dura-máter);

Aliviar a pressão intracraniana removendo áreas danificadas ou inchadas do cérebro que podem ser causadas por lesão traumática ou acidente vascular cerebral;

Tratar a epilepsia;

Implantar dispositivos estimuladores para tratar distúrbios cerebrais;

Tratar hidrocefalia.

Também pode haver outros motivos para o seu médico recomendar uma craniotomia.

Procedimentos

Uma craniotomia pode ser feita com várias ferramentas que ajudam o cirurgião a ver a área do cérebro. Isso inclui lupas, microscópio, câmeras de alta definição ou endoscópio.

Para alguns procedimentos de craniotomia, os médicos usam ressonância magnética ou tomografia computadorizada. A imagem ajuda a guiar o médico para o local exato do cérebro a ser tratado.

Uma craniotomia geralmente requer internação hospitalar de 3 a 7 dias ou mais, dependendo da sua condição. Os procedimentos podem variar dependendo da sua condição e das práticas do seu médico, seguindo, na maioria das vezes, as etapas abaixo:

O cirurgião pode usar vários tipos de incisões, dependendo da área afetada do cérebro. Se um endoscópio for usado, as incisões podem ser menores.

Sua cabeça será mantida no lugar por um suporte de cabeça, que será removido no final da cirurgia.

O cirurgião pode usar uma broca médica para fazer orifícios no crânio e uma serra especial para cortar cuidadosamente o osso.

O retalho ósseo será removido e reservado.

O cirurgião separa a cobertura externa do cérebro diretamente abaixo do osso (dura-máter) e a corta cuidadosamente para expor o cérebro.

