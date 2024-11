Tiü França: adivinha quem apareceu no celular do terrorista?

Além de Eduardo Bolsonaro, havia também foto com Dallagnol, mensagens e áudios; o material pode demonstrar ajuda de terceiros no atentado

Publicado em 28/11/2024 às 10:53

Por Julinho Bittencourt - Ao investigar o celular de Francisco Wanderley Luiz, conhecido como "Tiu França", autor do atentado em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF), encontrou uma foto do terrorista ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Segundo a coluna de Bela Megale, no Globo, a PF ainda analisa várias informações encontradas no aparelho. São examinadas mais de duas mil mensagens para saber se ele agiu sozinho ou se teve alguma ajuda.

Dallagnol

Entre as inúmeras fotos encontradas, além da com o filho do ex-presidente, há ainda outra com o deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos). As imagens foram anexadas ao inquérito.

As mensagens, áudios e fotos encontradas abrem espaço para a possibilidade de que o atentado tenha sido incentivado por outras pessoas ou redes de apoio. Caso isto seja confirmado, os responsáveis poderão ser processados criminalmente, conforme prevê a legislação brasileira.