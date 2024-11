Atentado em Brasília: Tiü França, candidato do PL a vereador, é o dono do carro que explodiu

É provável que ele também seja o homem que morreu nas explosões; seu nome real é Francisco Wanderley Luiz

Publicado em 13/11/2024 às 21:19

Alterado em 13/11/2024 às 22:10

Por Glauco Faria - O dono do veículo que explodiu no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, na noite desta quarta-feira (13), está registrado no nome de Francisco Wanderley Luiz, de acordo com informações do portal Metrópoles, e é do município de Rio do Sul, em Santa Catarina.

Segundo apuração da Fórum, ele foi candidato a vereador em 2020, pelo PL, como mostra imagem abaixo captada no site eleicoescandidatos.com.br. Ele concorreu com o nome de Tiü França e obteve 98 votos, não sendo eleito.

No perfil que tem seu nome no Facebook, uma postagem com horário de 18:56 continha um print de Whatsapp no qual o autor dizia que tinha colocado explosivos nas casas do que chamou de "comunistas de merda".